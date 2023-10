Resegone. Malore sul sentiero, elisoccorso escursionista

L’allarme è scattato intorno alle 15 di domenica

L’uomo elisoccorso in codice verde

LECCO – Un escursionista è stato elisoccorso oggi pomeriggio, domenica, sul sentiero 7 in Resegone a causa di un malore.

L’allarme è scattato intorno alle 15, lanciato da due volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco già presenti in zona. Stando a quanto appreso l’uomo, anziano, si trovava lungo il sentiero all’altezza del canale Comera quando non si sarebbe sentito bene, non riuscendo a proseguire verso valle.

In volo si è alzato l’elicottero del 118 di Milano che ha provveduto al recupero dell’escursionista, trasportato in Ospedale a Lecco in codice verde.