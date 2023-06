Resinelli, i nuovi parcometri imbrattati con la vernice spray

Vandalizzati i parcometri ai Piani Resinelli da poco installati per la sosta a pagamento

Il sindaco Azzoni: “Sappiamo che c’è malumore, ma questi gesti sono da condannare”

PIANI RESINELLI – L’episodio risale a qualche giorno fa, precisamente il 2 giugno scorso, nell’anniversario della Repubblica: ignoti, quella notte, hanno preso di mira i parcometri recentemente installati ai Piani Resinelli con l’introduzione della sosta a pagamento nella località montana.

I vandali in questione avrebbero imbrattato con la vernice spray i monitor di tutte le apparecchiature, ‘scocciando’ anche le fenditure per il pagamento con le monete, rendendoli di fatto inutilizzabili.

Ad accorgersene sono stati gli agenti di Polizia Locale in servizio quella mattina, gli stessi hanno allertato poi Linee Lecco e nella stessa giornata le ‘macchinette’ sono state ripulite e rimesse in funzione.

“Non diamo troppo peso a queste azioni – commenta il sindaco di Abbadia, Roberto Azzoni – sappiamo che l’introduzione della sosta a pagamento non ha trovato tutti d’accordo e possiamo capirne le ragioni, ma questi atti portano direttamente nel torto”.

L’amministrazione comunale di Abbadia, capofila della convenzione (che comprende anche i Comuni di Lecco, Mandello, Ballabio e la Comunità Montana) sta ora pensando di impiegare delle fototrappole per monitorare la situazione: “Entreranno già in funzione per vigilare dell’abbandono dei rifiuti e potremo utilizzare anche per evitare che atti del genere possano ripetersi”.