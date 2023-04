Scontro tra furgone e camion a Santa Maria Hoé: ferito un 23enne

L’incidente in via Statale a Santa Maria Hoé

Un giovane soccorso e trasportato in ospedale

SANTA MARIA HOE’ – Schianto all’ora di pranzo a Santa Maria Hoè: un furgone e un mezzo pesante si sono scontrati in via Statale, in località Alduno.

Nel sinistro si conta un ferito, si tratta del 23enne alla guida del furgone finito fuoristrada in seguito al violento urto contro l’autoarticolato. Per soccorrerlo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco insieme all’ambulanza della Croce Verde e al 118.

Il giovane automobilista avrebbe riportato fortunatamente traumi non gravi. E’ stato trasportato all’ospedale in codice verde.