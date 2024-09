SS36. Ciclista investito tra Lecco e Abbadia, soccorso un 53enne

Incidente poco prima delle 8 di oggi, giovedì, lungo la Statale 36

LECCO – Incidente poco prima delle ore 8 di oggi, giovedì 19 settembre, lungo la Statale 36 (direzione Nord), nel tratto tra Lecco e Abbadia Lariana. I soccorsi sono stati attivati per un ciclista investito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Il 53enne, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Non si segnalano particolari disagi alla circolazione stradale.