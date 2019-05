SS36. Tir in panne, riaperto lo svincolo di Civate. Lunghe code da Oggiono

E’ successo dopo mezzogiorno, tir fermo per un guasto

Bloccato lo svincolo di Civate della SS36 per Lecco, poi consentito il transito ai veicoli leggeri

CIVATE – Soccorsi al lavoro all’ora di pranzo a Civate, a causa di un camion in panne rimasto bloccato sulla rampa di accesso alla Statale 36 in direzione nord.

Sul posto la Polizia Locale di Galbiate e Civate e i Vigili del Fuoco. Inevitabili le conseguenze sulla viabilità, già provata dalla chiusura della SS36 tra Suello e Annone per i lavori di posizionamento del nuovo cavalcavia. Proprio sullo svincolo di Civate infatti venivano deviate le auto dirette verso Lecco.

In attesa della rimozione del mezzo pesante il traffico in direzione Lecco è stato inizialmente deviato sulla vecchia statale a Valmadrera. I veicoli leggeri sono stati fatti scorrere alla svincolo pur con qualche rallentamento per la presenza del camion. Permane l’impossibilità di far transitare i mezzi pesanti che proseguono verso Lecco e lo svincolo di Pescate.

Lunghi gli incolonnamenti per chi da Oggiono viaggia verso Civate. Poco dopo le 14.30 il camion è stato rimesso in moto e la carreggiata riaperta.