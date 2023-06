Terzo giorno di ricerche, ma ancora nessuna traccia di Ivan Sirtori

Si cerca Ivan Sirtori: di lui non si hanno più notizie da sabato scorso quando è uscito dalla sua abitazione a Cagliano (Colle Brianza)

49 anni, sposato, è conosciuto in zona come musicista e cantastorie

COLLE BRIANZA – Si continua a cercare, per ora, purtroppo, senza trovare alcuna traccia di Ivan Sirtori, l’uomo di 49 anni uscito dalla sua abitazione sabato mattina a Cagliano e da quel momento disperso.

Preoccupati per il mancato rientro, i familiari hanno lanciato l’allarme martedì e da quel giorno sono iniziate le ricerche, che non hanno dato purtroppo finora alcun esito. Ingente la mobilitazione di uomini e mezzi impiegati per cercare l’uomo, sposato, conosciuto nel territorio per l’attività di musicista e cantastorie e l’anima anticonformista.

Le ricerche si sono concentrate anche oggi lungo i sentieri del Monte di Brianza che Sirtori conosceva molto bene essendo innamorato degli spazi liberi e della natura.

Alle squadre in campo oggi, composte da 10 vigili del Fuoco, 8 volontari Cnsas, 11 volontari della Protezione civile e del gruppo cinofil, sono state assegnate nuove aree di ricerca, ma finora purtroppo la mobilitazione non ha dato alcun frutto.