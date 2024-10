Trovato senza vita Matteo Rivolta, scomparso da una settimana

Matteo Rivolta, il 31enne brianzolo scomparso il 24 ottobre, è stato trovato senza vita nel fiume Adda, lasciando un grande dolore tra i suoi cari

DESIO – Matteo Rivolta, il 31enne brianzolo scomparso lo scorso 24 ottobre, è stato trovato senza vita nel fiume Adda. L’uomo, impiegato in un’azienda di Lecco, era uscito dal lavoro quel mercoledì senza farvi più ritorno, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella comunità di Desio.

Le ricerche, avviate subito dopo la scomparsa, si erano concentrate nei pressi del ponte San Michele a Paderno d’Adda, dove era stata rinvenuta l’auto di Matteo. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno setacciato il fiume in cerca di indizi, un’operazione complessa che ha coinvolto diverse squadre e persino il nucleo sommozzatori, in un disperato tentativo di rintracciare l’uomo. Anche la trasmissione Rai “Chi l’ha Visto?” ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sul caso, mentre l’associazione Penelope Lombardia ha espresso il proprio cordoglio anche sulla sua pagina Facebook: “Ritrovato purtroppo senza vita, condividiamo il dolore della famiglia e ci stringiamo in un forte abbraccio”.

Matteo era svanito nel nulla il 23 ottobre, senza lasciare alcuna traccia né messaggio. L’ultima volta era stato avvistato intorno alle 19, dopo aver parcheggiato la sua auto in via Airoldi. La mancanza di informazioni aveva creato un clima di crescente inquietudine, alimentato dalle preoccupazioni dei familiari, che avevano atteso con speranza notizie rassicuranti.

Il ritrovamento del corpo nel fiume, avvenuto nel pomeriggio del 30 ottobre, ha riportato una comunità intera in un silenzio sconvolto. Gli amici e i conoscenti ricordano Matteo come una persona sempre pronta a regalare un sorriso discreto e a offrire un sostegno. La famiglia, distrutta dalla tragedia, si trova ora a fare i conti con un lutto inimmaginabile, riflettendo sull’inaspettato epilogo di una settimana che doveva essere colma di speranza.

Le autorità continuano a indagare per comprendere le circostanze che hanno portato alla scomparsa e alla successiva morte del giovane, mentre Desio si stringe attorno ai suoi cari in questo difficile momento.