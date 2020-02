Bufera di vento, a Valmadrera un tetto ‘finisce’ in strada

Il forte vento ha strappato la copertura di un tetto a Valmadrera

Pompieri sul sposto, altri interventi nel lecchese

VALMADRERA – Seconda giornata di allerta per il vento anche in provincia di Lecco: in mattinata, le raffiche hanno ripreso a soffiare forte sul lecchese provocando anche dei danni e costringendo i Vigili del Fuoco ad intervenire.

In via Pascoli a Valmadrera, il vento ha strappato la copertura del tetto di un’abitazione facendola cadere in parte sulla strada sottostante.

Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, né auto né passanti. I vicini di casa si sono accorti di quanto stava accadendo, hanno avvisato i pompieri e sono riusciti in tempo a spostare le vetture parcheggiate lì sotto, proprio qualche attimo prima che la copertura si abbattesse proprio dove i mezzi erano stati posteggiati.

Non è l’unico episodio legato al vento, avvenuto in mattinata. La Statale 36 è chiusa fin dalle 7.30 della mattina, dall’altezza di Piona a Colico, per alberi caduti sulla carreggiata.

A Lecco i pompieri sono intervenuti per un albero pericolante nella zona del lungolago. Anche a Missaglia i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un albero colpito dal vento.

Poco dopo le 11 i pompieri sono intervenuti anche a Pescate per un altro tetto pericolante.

L’allerta resta e il vento continua a soffiare forte sul Lario, il bilancio dei danni potrebbe quindi peggiorare.