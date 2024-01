Capriolo ferito a Valmadrera, l’animale è stato soccorso dai Vigili del Fuoco

Dopo aver recuperato il povero animale, lo hanno affidato alle cure di un veterinario

L’animale si trovava nella zona collinare del paese, in via del Poggio

VALMADRERA – Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco nella mattinata di oggi, domenica 28 gennaio, per un capriolo ferito. L’animale si trovava nella zona collinare di Valmadrera, in via del Poggio.

E proprio gli uomini del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per prestare soccorso. Dopo averlo recuperato e portato in zona sicura, hanno affidato il povero animale alle cure di un veterinario.