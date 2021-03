L’incidente è avvenuto poco prima delle 18: morto un uomo di 37 anni residente a Oliveto Lario

Il frontale è avvenuto nella galleria prima del Nautilus: grave anche l’altro conducente, trasportato con l’elicottero in ospedale a Varese

MANDELLO – Incidente mortale in galleria lungo la Lecco – Bellagio. E’ successo oggi, martedì 2 marzo, poco prima delle 18. Ancora poche le informazioni in merito all’incidente avvenuto nella galleria situata prima del Nautilus lungo la strada Lariana. A scontrarsi sono stati due mezzi, un furgone e una macchina, che hanno impattato frontalmente.

Uno scontro violentissimo, tanto che l’uomo alla guida dell’auto, un 37enne, residente a Oliveto Lario, è morto praticamente sul colpo mentre quello al volante del furgone è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Il 46enne ha riportato un importante trauma toracico ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese. La strada è attualmente chiusa al traffico per permettere alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi del caso.