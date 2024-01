Oliveto Lario piange Pierfranco Negri, consigliere comunale e giornalista

E’ morto all’età di 74 anni dopo una lunga malattia

Persona conosciuta e stimata, il funerale venerdì 5 gennaio alle 15.30 nella chiesa di Onno

OLIVETO LARIO – E’ grande il dolore a Oliveto Lario per la morte di Pierfranco Negri. Il giornalista e consigliere comunale si è spento ieri, 3 gennaio, all’età di 74 anni dopo una lunga malattia. Una persona molto conosciuta e stimata, non solo a Oliveto Lario, sia per il suo impegno nell’amministrazione comunale sia per l’attività di giornalista a Televallassina.

Dopo alcuni anni nelle file dell’opposizione, nel maggio scorso era stato eletto consigliere comunale nella lista “Oliveto futuro in corso” del nuovo sindaco Federico Gramatica. “L’amministrazione comunale piange il consigliere Pierfranco Negri, che ci ha lasciati. Siamo addolorati ma non possiamo che ringraziarti caro Pier per il tuo impegno in tutti questi anni, da lassù ci darai una mano”.

Professore e storico giornalista di Televallassina, emittente locale con cui collaborava dagli Anni ’80, ha saputo lasciare una forte impronta valorizzando il territorio che tanto amava attraverso la narrazione della cultura, dei personaggi, dei luoghi e delle tradizioni. Negri è stato anche autore di diversi libri di storia locale, nonché grande appassionato di rally ricoprendo il ruolo di presidente degli ufficiali di gara Aci Lecco che lo hanno ricordato con parole d’affetto: “Il gruppo ufficiali di gara LC09 si stringe attorno ai familiari e parenti del nostro amato presidente Pierfranco Negri, che purtroppo oggi ci ha lasciato”.

Il funerale di Pierfranco Negri sarà celebrato venerdì 5 gennaio alle ore 15.30 nella chiesa di Onno (Oliveto Lario).