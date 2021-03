Aveva solo 54 anni, lascia la moglie Patrizia e il figlio Andrea

Da 37 anni era al fianco di Sergio Longoni: “Con lui se ne va una parte del nostro cuore”

VALMADRERA – “Un amico per tante società sportive di Valmadrera, per una sponsorizzazione, per una manifestazione, per il materiale, compreso noi della Polisportiva. Un pensiero e una preghiera a Paolo e vogliamo essere vicini alla moglie Patrizia e al figlio Andrea“.

E’ grande il dolore a Valmadrera per la morte, a soli 54 anni, di Paolo Rusconi vinto da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Al cordoglio di un’intera città e della Polisportiva Valmadrera si unisce il dolore della grande famiglia di DF Sport Specialist dove Paolo Rusconi lavorava da ben 37 anni.

Sergio Longoni, patron della nota catena di negozi sportivi con sede a Barzanò, ha usato parole commosse per dire addio a una colonna dell’azienda: “Non abbiamo parole per descrivere la persona unica e umana che era Paolo Rusconi. Al mio fianco da 37 anni, prima in Longoni Sport e poi in DF Sport Specialist, come venditore e poi come responsabile buyer del mondo delle calzature. Una figura importantissima di primo piano, un lavoratore instancabile, la sua professionalità, la sua passione, la sua grande competenza e l’entusiasmo hanno scandito i suoi anni di lavoro al nostro fianco. La sua umiltà, la sua voglia sempre di migliorarsi, l’aveva portato ad essere una persona insostituibile e colonna portante dell’azienda. Con lui se ne va una parte del nostro cuore. Il vuoto che lascia in noi tutti non si colmerà mai. Ci mancherai Paolo. Mancherai a tutto il mondo imprenditoriale sportivo, ai tuoi colleghi a tutti gli amici ai clienti che ti conoscevano e ti apprezzavano, sei sempre stato disponibile e sorridente con tutti”.

Paolo Rusconi lascia la moglie Patrizia e il figlio Andrea.