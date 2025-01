Valmadrera piange Davide Vassena, imprenditore che aveva a cuore la propria comunità

E’ morto all’età di 85 anni. Aveva dato vita all’impresa edile Fratelli Vassena

VALMADRERA – Valmadrera piange Davide Vassena morto domenica 26 gennaio all’età di 85 anni. Noto imprenditore del settore edile, con i fratelli Ambrogio e Agostino aveva dato vita a una impresa edile storica di Valmadrera, Fratelli Vassena, nota per la sua serietà e competenza.

“Ho conosciuto personalmente Davide, alpino paracadutista, come persona disponibile e generosa, sempre con quella discrezione per cui il donare è un’azione silenziosa e privata, simbolo di un modo di fare l’imprenditore che ha a cuore i bisogni della propria comunità, per cui occorre restituire una parte di quanto ricevuto, ad esempio come volontario da Padre Nino Sacchi in missione in Guatemala – ha ricordato l’assessore Antonio Rusconi -. Esprimo il mio cordoglio alla moglie Maria Carla e ai figli Paolo e Fabio che continuano nell’attività paterna nel settore edile”.

I funerali saranno celebrati martedì 28 gennaio alle ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Valmadrera.