Valmadrera piange suor Virginia Dell’Oro, aveva 101 anni

Il cordoglio dell’intera comunità a cui suor Virginia era rimasta sempre legata

VALMADRERA – Soltanto pochi giorni fa aveva festeggiato il traguardo dei 101 anni. A Valmadrera è grande il dolore per la morte di Madre Suor Virginia Dell’Oro, Canossiana, attualmente a Bergamo, dopo essere stata anche, tra le varie destinazioni, a Como e Pavia.

Suor Virginia era molto legata alla comunità di Valmadrera, sia per i fratelli a cui era molto legata e per tutti i parenti, sia per essere cresciuta in paese. Da parte del sindaco Cesare Colombo e dell’Amministrazione Comunale di Valmadrera, il cordoglio ai nipoti e ai familiari e la gratitudine nei confronti di Suor Virginia per un’intera vita religiosa spesa in dono degli altri.

I funerali saranno celebrati lunedì 19 agosto alle ore 9.30 presso l’istituto stesso a Bergamo.