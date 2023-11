Addio all’ex presidente di Federcaccia Nino Pasquini, aveva 79 anni

Un altro impegno pubblico di Nino Pasquini, negli anni Ottanta, era stato quello per i comitati a favore della creazione della Provincia di Lecco. “Quel percorso lo ha visto appassionato sostenitore e mi è rimasto nel cuore. Ed è forse anche per questo che è sbocciato in me l’amore per l’ente provinciale. Una volta diventato consigliere ero orgoglioso anche e soprattutto per questa storia di impegno condivisa con mio padre”.

Nei prossimi giorni sarà fissata la benedizione dell’urna cineraria e la tumulazione nel cimitero di Narro di Casargo. Nino Pasquini lascia la moglie Carla e il figlio Giovanni.