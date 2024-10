Ballabio. Mercoledì i funerali di Guido Cucchi, morto in seguito a un malore alla guida

Il 67enne si era sentito male lunedì pomeriggio mentre viaggiava sulla Provinciale 62

L’ultimo saluto alle 15 in San Lorenzo

BALLABIO – Si terranno domani, mercoledì 30 ottobre, i funerali di Guido Cucchi, il 67enne scomparso improvvisamente ieri, lunedì, a causa di un malore. Cucchi, residente a Ballabio, stava viaggiando a bordo della sua auto lungo la Provinciale 62 quando si è sentito male, uscendo di strada e finendo per impattare violentemente contro un’altra autovettura che viaggiava in direzione opposta.

Un terribile incidente, nel quale altre due persone, un 82enne e una 78enne sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave. Cucchi invece era stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio: rianimato in posto, era stato trasportato in condizioni disperate all’Ospedale Manzon di Lecco dove, purtroppo, si è spento poco dopo.

Un lutto che ha colpito la comunità di Ballabio dove Guido Cucchi viveva insieme alla moglie Graziella. Lascia due figli, Adriano e Luana. L’ultimo saluto al 67enne si terranno domani alle 15 presso la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo.