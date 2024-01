Ballabio piange Piera Combi Locatelli, storica presidente del Corpo Musicale “Risveglio”

Per vent’anni aveva guidato la banda

Il ricordo degli amici: “Attenta, disponibile e comprensiva. Ci mancherai”

BALLABIO – Il Corpo Musicale ‘Risveglio’ di Ballabio piange la storica presidente Piera Combi Locatelli, per 20 anni, dal 2006 al 2016, alla guida dell’Associazione.

“Piera è stata una Presidente attenta, disponibile, comprensiva, sempre presente, che ha sempre posto la banda al primo posto – ricordano dal gruppo – anche dopo il 2016 non ha mai fatto mancare la propria presenza, affetto e amicizia. Proprio come recita quella canzone che ci chiedeva sempre di suonarle: ‘Ma l’amicizia, sai, è una ricchezza, È un tesoro che non finirà, Metti da parte questa tua tristezza, Canta con noi, la tristezza passerà’. Grazie Piera”.

Piera Locatelli era conosciutissima in paese, non solo per l’impegno nel Corpo Musicale ‘Risveglio’. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa e in vicinanza alla famiglia.