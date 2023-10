L’allarme intorno alle 13 di oggi a Premana

Allertato anche l’elisoccorso da Como

PREMANA – Intervento dell’elisoccorso e del Soccorso alpino stazione Valsassina – Valvarrone intorno alle 13 di oggi, martedì 3 ottobre, per un persona che sarebbe caduta mentre era alla ricerca di funghi nella zona del torrente Varrone a Premana. La persona non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Maggiori informazioni appena possibile