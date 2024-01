Caduta in zona impervia sopra Barzio, 60enne soccorso con l’elicottero

L’allarme è scattato poco prima delle 15 di oggi

Sul posto l’elisoccorso alzatosi in volo da Como

BARZIO – E’ stato trasportato all’ospedale di Lecco con l’elicottero un uomo di 60 anni caduto in zona impervia sopra l’abitato di Barzio. L’allarme è scattato poco prima delle 15, ma fortunatamente le condizioni dell’uomo, all’arrivo dei sanitari, si sono rivelate meno gravi di quanto si era ipotizzato in un primo momento. Il 60enne è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico). Allertati anche i tecnici del Soccorso alpino.