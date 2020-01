Casargo. Si ribalta col trattore all’Alpe Intelco, soccorso un uomo di 57 anni

Incidente con il trattore all’Alpe Intelco a Casargo

Soccorso un 57enne con traumi alle gambe

CASARGO – Grosso spavento questa mattina, venerdì 17 gennaio, a Casargo per un uomo che si è ribaltato con il suo trattore. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 all’Alpe Intelco, nel territorio comunale di Casargo. L’uomo, M.W. di 57 anni, stava effettuando una manovra quando il mezzo si è ribaltato.

Subito sono stati allertati i soccorsi, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa di Premana e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Como. Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento: l’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Lecco per un trauma da schiacciamento alle gambe.