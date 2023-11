Due escursionisti in difficoltà in zona Morterone, elisoccorsi

La richiesta di soccorso è stata lanciata poco prima delle 18

MORTERONE – Elisoccorso in azione per due persone in difficoltà nei pressi del rifugio Grande Faggio, in zona Costa del Palio, sul versante di Brumano.

Dopo la chiamata di intervento, da Como è decollato l’elisoccorso giunto prima a Lecco per recupere la squadra del Soccorso Alpino di Lecco pronta in piazzola, quindi decollo verso la zona di Morterone dove sono stati individuati i due escursionisti in difficoltà, recuperandoli e riportandoli a valle.