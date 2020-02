Incendio a Pagnona, le immagini delle operazioni di spegnimento

PAGNONA – Le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo scoppiato lo scorso mercoledì, 5 febbraio, nei boschi tra Pagnona a Tremenico nelle immagini e nel video dei Vigili del Fuoco di Lecco, intervenuti insieme ai Volontari dell’Antincendio Boschivo della Comunità Montana.

L’incendio era scoppiato nella tarda mattinata di mercoledì e per tutto il giorno era stato alimentato dal forte vento. Solo in serata è stato domato con la bonifica proseguita per tutta la notte e la mattina di giovedì.