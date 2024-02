Incendio bosco a Ballabio, Vigili del Fuoco al lavoro

L’allarme intorno alle 16

Le operazioni rese complesse dal terreno impervio

BALLABIO – Vigili del Fuoco al lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì, sopra Ballabio per un incendio che ha interessato il sottobosco. L’allarme è scattato intorno alle 16, in posto, in via per Morterone, due mezzi pesanti (aps e autobotte) e 2 mezzi fuoristrada.

Il terreno piuttosto impervio rende complesse le operazioni di spegnimento, tuttora in corso (ore 17.38).

Articolo in aggiornamento

Allerta gialla in Provincia di Lecco per gli incendi boschivi

La situazione pregressa, le condizioni meteo-climatiche previste e l’umidità del combustibile vegetale determineranno nei prossimi giorni un generale aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi: pur indicando un grado di pericolo medio (CODICE GIALLO), non si esclude la possibilità a livello locale del generarsi di incendi con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta. Si segnala che il livello di pericolo medio è rappresentativo delle quote inferiori di fondovalle o fine al limite del bosco, mentre resta basso alle quote più elevate per via della maggior copertura nivale laddove presente.

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione ad adottare comportamenti sempre corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi utilizzando l’app AllertaLOM e avvisare le Autorità competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi.

Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza: