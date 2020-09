Incidente in Montagna. S’infortuna ad una caviglia, elisoccorsa

L’incidente è avvenuto nei pressi del rifugio Bogani

La giovane è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Lecco

ESINO LARIO – Incidente in montagna nella mattinata di oggi, domenica, con un’escursionista di 27 anni che è stata elisoccorsa dopo essersi infortunata.

La giovane stava compiendo un’escursione sul versante nord del Grignone (Grigna Settentrionale) quando nei pressi del rifugio Bogani si è infortunata ad una caviglia.

Non essendo più in grado di procedere, è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto, poco prima delle 13, si è quindi portato l’elisoccorso di Como con lo staff medico e tecnico che ha raggiunto la 27enne ferita. Una volta immobilizzata la giovane è stata caricata a bordo e quindi elitrasportata in codice verde all’ospedale di Lecco.