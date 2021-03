“Gentile, dolce, schivo. Se n’è andato di noi, uno della famiglia”

Il 77enne di Moggio è morto a seguito di una caduta mentre tagliava la legna

MOGGIO – E’ Silvano Combi la vittima dell’incidente avvenuto oggi, mercoledì 31 marzo, a Moggio. Il 77enne, residente in paese, stava tagliando la legna quando è caduto perdendo la vita, una tragedia che ha lasciato senza parole tutta la Valsassina e non solo.

Silvano Combi era una persona molto conosciuta nell’Altopiano e in tutta la Valle anche per la sua grande passione per il canto; da oltre 45 anni (era stato premiato in occasione della presentazione dell’album Prati Sonori nel 2019) faceva parte del Coro Valsassina di Cremeno presieduto dal fratello Graziano Combi (sindaco di Moggio tra il 2009 e il 2019) e diretto da Maria Grazia Riva.

“Io non trovo le parole. Quando stamane mi ha chiamato Graziano ho sentito il cuore stretto in una morsa e, per un attimo, la mia mente è rimasta sospesa in un oblio, come bloccata chissà dove. Un fulmine a ciel sereno, un attimo e non c’eri più – è il commosso ricordo scritto dalla direttrice del coro -. Era gentile Silvano, era dolce e schivo, non amava mettersi in mostra. La sua voce era precisa e attenta come lo era lui. Non amava fronzoli, durante le prove o mentre dirigevo non parlava, mi guardava e mi faceva cenni se qualcosa non andava, comunicava con gli occhi. E aveva sempre un dono o una parola gentile con me, anche se non si tirava indietro nel dirmi le cose che secondo lui non andavano e come le si sarebbe potute migliorare. Tutto sempre in modo garbato. Mi mancherà Silvano, mancherà una voce amica, conosciuta e sicura. Per me i componenti del Cori Valsassina sono come fratelli, papà, nonni, zii, la mia famiglia insomma e oggi per me se ne è andato uno di noi, uno della mia famiglia. Ciao Silvano e continua a cantare da lassù e a proteggerci”.



Anche la Consulta Musicale di Lecco presieduta da Michele Casadio ha voluto esprimere il proprio dolore per la perdita: “Quando se ne va un cantore, non c’è istituzionalità che tenga. La Consulta Musicale di Lecco, oggi si stringe attorno al Coro Valsassina di Cremeno per la perdita di Silvano Combi, uomo discreto e gentile, cantore appassionato e fedele. Ogni voce tolta a un coro, arricchisce la musica del Cielo. Ma la tristezza è sempre tanta. Ciao Silvano!”