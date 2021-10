L’allarme è scattato nella serata di venerdì per il mancato rientro a casa

Impegni l’elicottero della Guardia di Finanza, i cinofili e i soccorritori che procedono da terra

PAGNONA – Sono una cinquantina i soccorritori impegnati nelle ricerche di un uomo di 83 anni di Erba (CO), disperso dalla serata di ieri, venerdì.

Sui monti sopra Pagnona, alla ricerca dell’anziano arrivato in Alta Valsassina alla ricerca di funghi, sta operando anche l’elicottero della Guardia di finanza, mentre le squadre della XIX Delegazione Lariana del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e Vigili del fuoco procedono a terra, insieme con i Carabinieri, che hanno messo a disposizione i cinofili dell’Associazione nazionale Carabinieri, e la Protezione civile.

Per le ricerche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono impegnati con diverse squadre addestrate per operare in zone impervie (da Lecco e Bellano ) a bordo di 7 automezzi adatti al fuoristrada. In posto anche 2 squadre cinofile del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le ricerche sono partite nella tarda serata di ieri, venerdì 8 ottobre, e sono proseguite per tutta la mattinata di oggi, ma purtroppo non hanno ancora dato nessun esito.