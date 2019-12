Pagnona: soccorsi in azione per una persona finita in un canale

L’incidente è avvenuto in località Vesina

Sul posto sta intervenendo l’elisoccorso e una squadra di volontari del Soccorso Alpino di Premana

PAGNONA – Notizie ancora frammentare da Pagnona, dove è stata lanciata una richiesta di soccorso per un uomo di 59 anni che sarebbe caduto, finendo in un canale, in località Vesina.

La chiamata di soccorso è stata inoltrata pochi minuti dopo le 10 di questa mattina, giovedì. In volo si è alzato l’elisoccorso di Como, mentre una squadra di volontari del Soccorso Alpino di Premana si sta mobilitando per portarsi in zona.

Maggiori informazioni non appena possibile