Perde il sentiero, 72enne elisoccorso a Margno

La richiesta di soccorso è stata lanciata poco prima delle 11 di oggi, lunedì

MARGNO – E’ servito l’intervento dell’elisoccorso e il supporto dei volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina e Valvarrone per recuperare un uomo di 72 anni, uscito in mattinata per fare una camminata, forse alla ricerca di funghi, quando, perso il sentiero e capito di trovarsi in una zona impervia, ha chiesto aiuto.

L’uomo, che ha saputo dare la propria posizione ai soccorritori, è stato raggiunto dall’elisoccorso di Sondrio, alle 11 circa di questa mattina e dopo essere stato recuperato in un punto impervio, indicativamente in zona Pian delle Betulle, è stato portato a valle sano e salvo.