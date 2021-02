L’escursionista, in difficoltà, è riuscito a chiedere aiuto prima di perdere ogni contatto

Partito da Introbio era diretto al rifugio Grassi. Dal pomeriggio di oggi sono scattate le complesse ricerche

INTROBIO – Ricerche in corso per un uomo di Carate Brianza classe 1963: è partito oggi (domenica) da Introbio per raggiungere il rifugio Grassi, in Val Biandino. L’escursionista, però, si è trovato in difficoltà ma è riuscito a chiedere aiuto. Le comunicazioni però erano molto difficoltose e frammentarie perciò non è stato possibile individuarlo.

Nemmeno il rilevamento della posizione del telefono attraverso le celle telefoniche ha permesso di restringere l’area d’intervento e quindi si è deciso di procedere definendo alcune zone come prioritarie.

Circa 25 soccorritori della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino sono impegnati nella ricerca, in una zona molto impervia e con condizioni ambientali particolarmente complesse. In questo momento si sta valutando la strategia da seguire nelle prossime ore. E’ probabile che all’alba di domani le ricerche riprenderanno per concentrarsi in alcuni canali che oggi, a causa delle condizioni particolarmente pericolose, i tecnici non hanno potuto passare al setaccio.

Seguiranno eventuali aggiornamenti