Vercurago, scoppio in una ditta: operaio ferito trasportato al Niguarda

L’incidente sul lavoro è avvenuto oggi, sabato, intorno alle 13

Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo

VERCURAGO – Grande spavento poco prima delle 13 di oggi, sabato 11 gennaio, all’interno di una ditta situata in via Al Lido per l’esplosione di una cabina elettrica situata nell’impianto produttivo.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, di un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e dell’automedica. In volo si è alzato anche l’elisoccorso da Como. Sul luogo dell’incidente, si sono portati i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Lecco.

Lo scoppio ha provocato ferite a un lavoratore: si tratta di un uomo di circa 50 anni per cui si è reso necessario il trasporto con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.