Calco, Elena Parolini ha presentato il suo libro “Vero è falso”

La presentazione si è tenuta sabato in sala civica, dove sono stat esposte anche le opere d’arte dell’autrice

Il romanzo racconta del ritrovamento di quadri falsificati per parlare del tema della verità

CALCO – Ha iniziato a scriverlo un po’ per scherzo e un po’ per noia, stupendosi di come “le parole trovassero così facilmente posto sul foglio”. E ora quel libro, definito dal marito, con un tocco di ironia, un romanzo brianzolo, aspetta solo di poter essere pubblicato attraverso la campagna di crowdfunding portata avanti dalla casa editrice Bookabook. Sabato pomeriggio, in una sala civica abbellita con la posa alle pareti dei suoi quadri, Elena Parolini ha presentato la sua prima fatica letteraria intitolata “Vero è falso”.

Incalzata delle domande del consigliere con delega alla Cultura Maria Suraci, Parolini ha raccontato di come è nato questo questo racconto che “parla di Giulia e di come per rabbia sia riuscita a piegare la sua vita. La rabbia non lascia scampo, nel senso che non ti permette di stare fermo ed è proprio una di quelle emozioni, insieme alla felicità, che ti obbliga a fare qualcosa. Io ho usato la rabbia come carburante per partire, ma il viaggio è stato comunque pieno di felicità”.

Pittrice, Parolini ha scritto Vero è Falso, libro che narra la storia del ritrovamento di quadri falsificati, perché ha scoperto che “è necessario passare attraverso la finzione per scoprire la realtà. Io stessa sono passata attraverso la storia raccontata nel libro per vedere meglio la realtà”.