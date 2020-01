Sabato 18 gennaio in sala civica a Calco

Appuntamento con l’arte e la scrittura

CALCO – Appuntamento con l’arte e la scrittura sabato 18 gennaio alle 17.30 in sala civica. L’artista Elena Parolini presenterà il suo libro intitolato “Vero è falso”. Per l’occasione in sala saranno esposti (a partire dalle 15 e fino alle 19) anche alcuni quadri da lei dipinti. La mostra resterà allestita anche domenica dalle 15 alle 18.