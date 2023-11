A un anno dalla scomparsa, una serata per ricordare Germana Marini

Appuntamento ricco di interventi prestigiosi martedì 28 novembre alle 18 all’oratorio di Vercurago

Una serata voluta da amici e colleghi, per ripercorrere insieme il suo straordinario e indelebile percorso artistico-letterario

VERCURAGO – “Ricordando Germana Marini”, a un anno dalla scomparsa della scrittrice e poetessa, una serata voluta da amici e colleghi, per ripercorrere insieme il suo straordinario e indelebile percorso artistico-letterario. Un appuntamento ricco di interventi prestigiosi, che avrà luogo martedì 28 novembre alle ore 18, presso la sala dell’oratorio di Vercurago.

Una carrellata di ospiti illustri, figure in ambito artistico legate a Germana Marini, sia dal punto di vista professionale che umano e di fraterna amicizia, radunati ad un anno dalla scomparsa per ricordarla con stima e commozione. Si alterneranno, testimonianze, interventi di danza e musica, lettura di liriche, esposizione di opere abbinate alle sue poesie, per poi concludere con uno spazio aperto a tutti gli amici intervenuti fra il pubblico, con possibilità di esprimere il loro impresso ricordo.

Fra gli ospiti: Giuseppe Leone, Eleonora Cogliati, Paolo Gulisano, Davide Bordoni, Corrado Colombo, Ignazio Albanese, Gianfranco Scotti, Monica Sacchi, Eugenia Godoy De Masi, Fabio Alberto Masi, Antonella Falorni del Centro Progetto Danza Valle San Martino, Lorena Olivieri, Fabrizio Martinelli, Vitalba.

Si ringrazia: Il Comune, la Parrocchia, l’Oratorio, la Biblioteca di Vercurago, Gerolamo Lozza e Samuele Scognamiglio per il supporto organizzativo.