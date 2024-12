Tutto pronto per il grande concerto di Natale della scuola secondaria Manzoni

Protagoniste le orchestre e il coro della scuola calolziese

Il ricavato dell’evento andrà a sostegno di Telethon

CALOLZIOCORTE – Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il grande Concerto di Natale a cura delle orchestre e del corso della scuola secondaria Alessandro Manzoni di Calolziocorte. Un appuntamento particolarmente importante perché vedrà protagonisti, sul palco del Dancing Lavello, gli studenti della scuola calolziese.

Come l’anno scorso l’evento avrà una finalità benefica e il ricavato sarà devoluto a Telethon per la raccolta fondi destinata a sostenere la ricerca delle malattie genetiche rare. Ospite della serata, presentata dal professor Massimo Tavola, sarà Alessandro Pasqua. L’appuntamento è per martedì 10 dicembre alle 20.45 al Dancing Lavello di Calolziocorte. Ingresso 5 euro (gratuito per i ragazzi fino a 18 anni).