Un nuovo concerto a lume di candela al Santuario del Lavello

Dopo il successo estivo, il 2 dicembre un nuovo appuntamento

Musiche jazz e blues famose e non sarà solo un concerto strumentale, ma ci sarà anche una cantante

CALOLZIOCORTE – Dopo il successo dell’appuntamento estivo, il 2 dicembre prossimo è in programma un nuovo concerto a lume di candela al Lavello, questa volta al Santuario. Anche in questo caso l’evento ha ricevuto il contributo di Regione Lombardia, ma il sostegno è stato addirittura raddoppiato come segno di apprezzamento visto il successo della prima edizione.

“Non sarà una ripetizione, ma la proposta è completamente nuova con musiche jazz e blues famose e non sarà solo un concerto strumentale, ma ci sarà anche una cantante – spiega il consigliere comunale Silvia Bosio -. Abbiamo creato così come l’altra volta un sito (CLICCA QUI) per la registrazione dei posti, in pochissime ore è stato già altissimo il numero di richieste di partecipazione”.