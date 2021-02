“La profezia nell’accoglienza e nella distanza. Vita in comune e comunità di vita”

VERCURAGO – L’appuntamento è per il 22 febbraio alle ore 21; la conferenza si svolgerà on line sulla piattaforma Zoom. Interviene il professor Ivo Lizzola, docente di pedagogia e delle marginalità. La partecipazione è gratuita. Occorre iscriversi entro il 20 febbraio compilando il format a questo link.

Oggi più che mai abbiamo il desiderio e bisogno di incontrare gli altri, in una dimensione che supera le distanze e alimenta la capacità di vivere esperienze di prossimità in famiglia e nella società. Molte persone sono in difficoltà, molti giovani si trovano in contesti famigliari difficili. La comunità può dare un contributo importante per evitare che qualcuno venga lasciato solo e ai margini.

Il Chicco di grano è una associazione di volontariato e solidarietà familiare che da alcuni anni opera senza fini di lucro sul territorio della Valle San Martino; nasce dalla volontà di singoli e coppie che svolgono un servizio a favore di persone in condizioni di grave disagio. Negli ultimi mesi questo disagio è aumentato. L’incertezza, la paura per il futuro, le condizioni economiche, le conseguenze della pandemia stanno mettendo a rischio sempre più persone e sempre più famiglie, sul fronte della salute, ma anche sul piano della coesione. L’ associazione ritiene fondamentale investire energie per supportare le famiglie nel far fronte alle fatiche e alle difficoltà che incontra nel quotidiano. Uno tra gli scopi associativi, infatti, è quello di “creare una rete di solidarietà e condivisione a livello territoriale attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione di adulti e nuclei familiari rispetto alle tematiche del disagio personale e/o familiare”.

Un modo per farlo – oltre che alla costante attività concreta di assistenza quotidiana – è di offrire occasioni di riflessione e di dibattito su questi temi. www.ilchiccodigranovercurago.it.