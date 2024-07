Canto per la Terra: un recital teatrale per il futuro sostenibile

La Camera di Commercio di Como-Lecco porta in scena la transizione energetica

Lo spettacolo, già di successo a fine 2023, verrà replicato per ampliarne il messaggio

LECCO – La Camera di Commercio di Como-Lecco, da sempre impegnata nella promozione dello sviluppo sostenibile, presenta “Canto per la Terra – Dialogo tra un certo ieri e forse domani“. Il recital teatrale e musicale nasce nell’ambito del progetto di Transizione energetica di Unioncamere. Ciò che viene rappresentato è un nuovo modo di esplorare e divulgare i temi della sostenibilità e delle transizioni in atto, in particolare quella energetica.

L’obiettivo dello spettacolo è quello di stimolare la riflessione e incoraggiare la collaborazione per affrontare una delle sfide più grandi del nostro tempo: la trasformazione del modello produttivo, economico e sociale, e la crescita culturale generale.

“Canto per la Terra” è una produzione unica, realizzata dalla compagnia teatrale comasca

“Anfiteatro” in collaborazione con il gruppo musicale “Sulutumana“. Il testo è opera di Giuseppe Di Bello e Gian Battista Galli, con musiche originali dei Sulutumana e la regia di Giuseppe Di Bello. Gli artisti in scena includono Marco Continanza (attore), Gian Battista Galli (attore, cantante, musicista), Francesco Andreotti (pianoforte) e Nadir Giori (contrabbasso).

Dopo il successo delle due rappresentazioni tenutesi a fine 2023, la Camera di Commercio ha deciso, insieme ai realizzatori, di accogliere la richiesta per la rappresentazione di ulteriori repliche dello spettacolo. Questa scelta è stata dettata dalla rilevanza del tema trattato e dalla necessità di massimizzare la diffusione del messaggio di sostenibilità.

L’Ente camerale ha inoltre prodotto una versione video dello spettacolo , disponibile sul proprio canale YouTube, e un libretto digitale al fine di far comprendere meglio lo spirito del progetto.

Viene qui allegata la locandina del progetto.