Caravaggio a quota 8mila accessi. E le visite guidate con la Pro Loco sold out in 24 ore

A una settimana dal taglio del nastro, la mostra di Caravaggio ha fatto registrare già 8mila accessi

Gli organizzatori raccomandano la prenotazione per la visita alla mostra soprattutto nel fine settimana

MERATE – Sold out in poco più di 24 ore i posti riservati dalla Pro Loco per le due visite guidate organizzate alla mostra “Caravaggio. Il Narciso di Palazzo Barberini. La grande arte in Brianza” allestita da sabato scorso, 26 ottobre, nella splendida location di Villa Confalonieri a Merate.

Promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro con Edison e Gallerie d’Italia come main sponsors, l’esposizione ha richiamato fin dal primo giorno tantissimi visitatori, curiosi di ammirare una delle tele più famose di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. A una settimana dal taglio del nastro, infatti, i biglietti (simbolici, perché l’ingresso è gratuito) staccati sono ben 8mila. Un successo travolgente che ha portato gli organizzatori a incentivare caldamente la prenotazione per la visita alla mostra, così da non rischiare di dover aspettare troppo tempo in coda. Una raccomandazione valida soprattutto nel fine settimana e nei festivi quando il flusso di visitatori, provenienti anche da fuori Brianza, è molto più cospicuo (info https://www.lagrandearteinbrianza.it/prenota/).

Fondamentale il ruolo svolto dai volontari “arruolati” dal Comune tramite una call pubblica e coordinati dall’infaticabile supervisor Giuseppe Papaleo, tesoriere della Pro Loco, presente ogni giorno a Villa Confalonieri.

La conferma che la mostra sta riscuotendo successo in tutto il territorio arriva anche dal riscontro avuto dalla Pro Loco per le due visite guidate organizzate per mercoledì 6 novembre e giovedì 21 novembre. In poco più di 24 ore dal lancio dell’iniziativa tramite i canali social del sodalizio, i 25 posti messi a disposizione in entrambe le slot si sono polverizzati tanto da convincere la presidente della Pro Loco Simona Vitali a organizzare altri due appuntamenti per accontentare anche chi non ha fatto in tempo a prenotarsi (le date verranno comunicate nelle prossime ore sempre tramite i canali social).

Resta comunque attiva la possibilità di prenotare una visita guidata rivolgendosi direttamente a Civita Mostre e Musei mandando una mail all’indirizzo serviziculturali@civita.art. Il costo è di 60 euro a visita e sono previsti gruppi di massimo 20 persone.

La presenza della mostra ha vivacizzato anche il centro cittadino, dove nel pomeriggio di oggi, sabato, si è esibito un trio formato da giovani musicisti mentre domani, domenica, è in programma alle 15 il concerto del cantautore Samuele Pecora che presenterà al pubblico “Le Novelle”, progetto nato dalla volontà di raccontare storie insolite cercando di dare una colonna sonora al territorio Brianzolo-Lecchese.

L’iniziativa rientra nel ricco calendario di proposte della rassegna Dopo Caravaggio realizzata dall’amministrazione comunale insieme ad altri Comuni del Meratese.