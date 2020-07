Civate, Terra e Laghi 2020. Sabato sera ‘The big babol show’

Tappa a Civate per la Rassegna Festival Internazionale di Teatro

Appuntamento alle 20.30 in Piazza Antichi Padri, prenotazione obbligatoria

CIVATE – La Rassegna Festival Internazionale di Teatro – Terra e Laghi 2020 farà tappa anche quest’anno a Civate.

Sabato 18 luglio alle ore 20.30 in Piazza Antichi Padri è in programma il ‘The big babol show’ con Michela Prando, uno spettacolo di bolle giganti per grandi e piccoli.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca di Civate: tel 0341 551858; mail biblioteca@comune.civate.lc.it da lunedì a giovedì 14 – 18; venerdì e sabato 9 -12. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il salone dell’oratorio.