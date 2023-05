Colico. Auditorium pieno per gli alunni del Galileo e Zanetto

In tantissimi ad assistere alla performance dei ragazzi, basata sull’opera ‘In Grecia. Terra di miti, dèi ed eroi’

Gli studenti: “Grazie per averci fatto vivere questa entusiasmante avventura”. Zanetto: “I miti greci raccontano cosa abbiamo nel cuore e nel cervello”

COLICO – Auditorium di Colico stracolmo di persone ad assistere allo spettacolo messo in scena dagli alunni dell’Istituto Galileo Galilei ieri sera, lunedì, ispirato al libro di Giuseppe Zanetto ‘In Grecia. Terra di miti, dèi ed eroi’. Momento che ha rappresentato il culmine di un lavoro durato tutto l’anno, come racconta una delle studentesse.

“In vista di questa serata, insieme ai nostri insegnanti d’italiano, durante l’anno scolastico abbiamo svolto un percorso che si è rivelato un’incredibile avventura! A partire dal primo quadrimestre, abbiamo letto il libro ‘In Grecia’ del nostro caro ospite Giuseppe Zanetto. Ogni settimana leggevamo in classe una tappa e insieme la commentavamo riflettendoci sopra. A casa ciascuno di noi, doveva ricavare alcune domande e le relative risposte cosicché tutta la classe potesse memorizzare i concetti principali di ciascun capitolo.

Alla fine della lettura ci siamo divisi in gruppi e a vicenda ci siamo posti domande su ogni tappa del viaggio”.

Viaggio che lo scrittore Zanetto, insieme ai suoi quattro nipoti, ha vissuto veramente, raccontato nell’opera e inscenato sul palco dagli alunni delle classi media, classi 1A, 1B, 1C, 1D, con l’accompagnamento dell’orchestra d’Istituto. Emozionante soprattutto l’istante in cui, nella sala, è risuonato l’Inno d’Italia.

Ha continuato la giovane intervenuta: “Sia a scuola, tramite dei giochi o dei quiz, che a casa, abbiamo rivisto il libro in attesa del 19 aprile: quel giorno tutte e quattro le prime medie si sono sfidate in una gara che si è svolta nel giardino della nostra scuola. Qui, con giochi di movimento, abbiamo risposto alle domande riguardanti il libro. La classe vincitrice finale è stata la 1A. Alcuni ragazzi si sono anche esercitati svariate volte durante le ore scolastiche per la recita di questa sera. A ognuno è stato assegnato il proprio ruolo e tutti noi, con diligenza, ci siamo preparati facendo del nostro meglio per la riuscita di questo evento guidato dai nostri creativi insegnanti. Grazie per averci fatto vivere questa entusiasmante avventura!“.

Forte l’impegno degli insegnanti, che hanno preparato i ragazzi con passione e dedizione per l’appuntamento. Ma soprattutto degli alunni, che dopo essere diventati attori hanno potuto incontrare i personaggi che hanno ispirato davvero la storia, il nonno/autore Zanetto e i nipoti. Proprio lo scrittore, dopo la rappresentazione, ha parlato del mito, che ha a che fare con la vita di ciascuno di noi: “I miti greci raccontano le cose che tutti noi abbiamo dentro, nel cervello e nel cuore“.

A supportare l’iniziativa anche la Pro Loco di Colico e il Comune, che ha inserito l’evento nella rassegna ‘Colico Legge’.