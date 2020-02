FarsiStorie: al via un corso gratuito di lettura espressiva di Mascari5

Un percorso di ascolto e condivisione verso la creazione di una comunità narrante

Da Marzo alla Libreria Mascari5 con Lo Stato dell’Arte, Associazione Le Radici e Oratorio San Luigi

LECCO – #FarsiStorie è’ il format di narrazione sociale di Libreria Mascari5, che promuove le storie e il racconto della città e dei suoi abitanti.

A partire dal mese di marzo, in collaborazione con l’associazione Lo Stato dell’Arte, l’ Associazione Le Radici e con l’Oratorio San Luigi, la libreria propone un percorso gratuito di lettura espressiva rivolto a tutti gli aspiranti narratori di Lecco: persone curiose, che amano la propria città e le storie che la popolano, che vogliono condividere il piacere della lettura e dell’ascolto per costruire insieme una comunità narrante, in cui la creatività sia antidoto all’isolamento sociale.

Durante il corso, i partecipanti potranno sperimentare le diverse modalità d’approccio ad un testo scritto (i tratti di un racconto, un’opera letteraria o un libro per l’infanzia), scoprendo l’importanza dei sensi nella narrazione, la struttura ritmica di un testo, il tempo cronologico e quello narrativo, l’uso della voce per creare atmosfere o ambienti e dare corpo ai personaggi.

Condotto secondo modalità condivise e di gruppo, il percorso svilupperà la capacità di mettersi in gioco e immedesimarsi nell’oggetto e nei luoghi della narrazione , per trasformare la parola scritta in immagini da “mostrare” a chi ascolta.

Il percorso, gratuito, sarà condotto da Alberto Bonacina, attore lecchese che negli anni ha collaborato come attore con Teatro Invito e Teatro del Buratto e che attualmente è impegnato come attore e formatore in spettacoli per ragazzi e adulti.

Dopo le esperienze come direttore organizzativo di Teatro Binario 7 e direttore artistico di Paesaggi teatrali-Scorci di Terra e di Acqua e Circuiti Teatrali Lombardi, nel 2014 fonda, insieme a altri operatori teatrali, la compagnia Lo Stato dell’Arte.

Giorni e sede del corso

Il corso si articola in 8 appuntamenti, al mercoledì sera, dalle 20.30 alle 22.30 secondo il seguente calendario: 04, 11, 18, 25 marzo; 01, 08, 15, 22 aprile.

Gli incontri si svolgeranno presso la Libreria Mascari5 e l’Oratorio San Luigi di Lecco.

Per partecipare all’iniziativa, è possibile iscriversi al primo degli incontri entro giovedì 27 febbraio 2020 presso Libreria Mascari 5 oppure scrivendo a info@mascari5.it .