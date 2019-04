“Lecco in Acquarello” dal 30 aprile al 2 maggio, protagonista l’arte della carta

Con la collaborazione degli studenti del Medardo Rosso e delle associazioni

LECCO – Dal 30 aprile al 2 maggio approda in città “Lecco in Acquarello”, un evento patrocinato da Comune di Lecco, Confcommercio Lecco e Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato in collaborazione con Italy Cities in Acquarello 2019, Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco, Gruppo Aiuto Mesotelioma e Foto Club Lecco e sponsorizzato dalla Cartiera dell’Adda.

“Lecco in Acquarello” è una delle tappe della rete “Città InAcquarello” che, prendendo spunto da “Fabriano InAcquarello”, l’incontro internazionale che si tiene nella città marchigiana, culla della produzione cartaria, promuove una serie di eventi itineranti su tutto il territorio italiano.

Sul lungolago, in Lungolario Isonzo, i maestri acquarellisti Rajat Subhra Bandopadhyay e Sanjay Desai (India), Sanjeewee Senevirathna (Sri Lanka) Atul Panase (Emirati Arabi Uniti) eseguiranno dimostrazioni pittoriche, mentre all’interno del Palazzo del Commercio di piazza Garibaldi, Sandro Tiberi, artista artigiano e Maestro cartaio dal 1985, che vanta opere esposte anche al Palazzo dell’Unesco a Parigi, sarà protagonista di dimostrazioni sull’arte della carta fatta a mano.

Contestualmente nell’atrio del Palazzo del Commercio sarà allestita anche la mostra dei lavori del Maestro, insieme a quelli degli studenti del Liceo Medardo Rosso, che prenderanno parte ai laboratori di carta a mano e pittura degli artisti.

Saranno inoltre proiettate le immagini inerenti la documentazione dell’evento curate dal Foto Club Lecco. La mostra sarà visitabile già lunedì 29 e poi martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, venerdì 3 maggio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30.

Un’iniziativa, “Lecco in Acquarello”, che promuove l’incontro, la cooperazione ed il confronto creativo fra gli artisti, le associazioni e le scuole d’arte; un veicolo per illustrare le potenzialità delle tecniche di creazione della carta a mano, un evento che animerà la città coinvolgendo cittadini e turisti.

“Ospitiamo con molto piacere nella nostra città una bella iniziativa che, fra le altre cose, ha il merito di portare al centro la materia alla base di tante creazioni artistiche: la carta, insieme con la sua genesi e i suoi segreti – sottolinea il sindaco di Lecco Virginio Brivio. Non solo, accanto al Maestro cartaio Tiberi, a Lecco fino al 2 maggio ospiteremo maestri acquarellisti provenienti dall’India, dallo Sri Lanka e dagli Emirati Arabi, per un’esposizione davvero fuori dal comune che porta occasioni di scambio anche con affermate realtà locali con il Foto Club Lecco e con gli studenti delle nostre scuole. Un evento che vi invito a non perdere”.

“Siamo contenti di potere offrire la nostra collaborazione a questa iniziativa che vuole valorizzare il nostro territorio. Nell’atrio di Palazzo del Commercio, sede di Confcommercio Lecco, verrà allestita una mostra dei lavori del Maestro cartaio Sandro Tiberi e dei lavori dei ragazzi dell’artistico. La nostra hall è da diversi anni teatro di numerose esposizioni e di iniziative artistiche proprio a testimonianza della nostra apertura alla città. Siamo sicuri che questa proposta sarà apprezzata dagli studenti e dai residenti, oltre che dai turisti” ha commentato Antonio Peccati, presidente di Confcommercio.

Soddisfazione anche da Confindustria, partner dell’iniziativa: “La manifestazione offre, in particolare ai giovani studenti coinvolti, un’occasione di crescita e apprendimento grazie ad un’iniziativa che li vede coinvolti in un’esperienza che alla sperimentazione artistica unisce l’avvicinamento all’antica cultura della produzione della carta – è intervenuto Lorenzo Riva – A Cartiera dell’Adda va il grande merito di sostenere un progetto pensato per i giovani ma aperto a tutto il territorio”.