A Lecco Openstage: domenica scorsa le prime esibizioni

Due performance inaugurali per l’avvio del progetto di arte di strada

“Grazie a Open Stage, ampliamo il circuito di artisti e offriamo esibizioni di qualità per i passanti delle vie e piazze cittadine”

LECCO – Il progetto di intrattenimento partecipato diffuso, basato sulla piattaforma “Openstage” e dedicato alla promozione delle attività artistiche e delle arti di strada, già attivo in diverse città capoluogo di provincia, nonché a Milano e a Roma, è stato inaugurato ieri, domenica 24 novembre.

Due le performance in due location cittadine: alle ore 15 sul lungolago, in riva Martiri delle Foibe, si sono esibiti Lorenzo Bonfanti e The Rubber Four, mentre alle ore 16 in piazza XX Settembre, ai piedi della Torre Viscontea si è esibito Tinere Harpa, un suggestivo quartetto di arpe.

Il progetto, reso possibile dal regolamento dedicato, approvato quest’estate dal Consiglio comunale di Lecco, prevede per tutti gli artisti, attraverso l’applicazione Openstage, di Officine Buone Odv la possibilità di prenotare una delle 20 postazioni individuate.

Gli Assessori alla Cultura, Simona Piazza, e all’Attrattività Territoriale, Giovanni Cattaneo, dichiarano: “Con l’approvazione unanime del nuovo regolamento in Consiglio Comunale, inizia una nuova fase nella gestione degli spazi destinati agli artisti di strada. L’obiettivo è rendere più semplice e ordinata la prenotazione delle postazioni, definire chiaramente le location, le modalità di esibizione e gli orari da rispettare, garantendo al contempo la promozione dell’arte di strada e il rispetto della tranquillità dei residenti”.

Inoltre, aggiungono: “Grazie ad Open Stage, inoltre, ci apriamo a un circuito di artisti più ampio, favorendo una nuova modalità di comunicazione per offrire esibizioni di qualità a chi passeggia per le vie e piazze della nostra città“.

Le altre postazioni, disponibili per la prenotazione tutti i giorni per 2 ore, dalle ore 10 alle ore 22, sono situate in viale Brodolini, Lungolario 4 Novembre, viale Don Ticozzi, corso Matteotti/via Sora, piazzale Vera Ciceri, piazza Garibaldi, via Battelli, piazza Diaz, piazza Cemenati, via Roma, via Belvedere e via Porta.