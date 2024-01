Biblioteca di Lecco: “2023 anno positivo: crescono utenti e prestiti”

La Direttrice Simona Sanna: “Tesserati al di sopra della media nazionale e 6mila prestiti mensiili”

Presto i lavori per renderla ‘no limits’ e l’inaugurazione di un’ausilioteca

LECCO – Una Biblioteca sempre più aperta e accessibile a tutti, un impegno quotidiano per renderla sempre più attrattiva, ripagato da numeri in continua crescita.

Il 2023 è stato un anno positivo per la Biblioteca Civica Uberto Pozzoli di Lecco come ci racconta la Direttrice, Simona Sanna.

Con 7.788 utenti attivi e circa 6 mila prestiti mensili l’attività sta tornando alla vivacità pre pandemica: “Il Covid purtroppo ha colpito duro – spiega Sanna – tutte le Biblioteche hanno subito un calo fisiologico di utenti e la ripresa, anche nella nostra Provincia, è stata lenta. Nell’anno che si è appena concluso l’indice di tesserati sulla popolazione residente in città è stato del 16,6%, una media al di sopra di quella nazionale che si attesta al 13%. Si consideri che in questo numero non rientrano i tanti giovani che vengono in Biblioteca per studiare senza essere tesserati, quindi i reali fruitori sono sicuramente maggiori – aggiunge la direttrice – siamo soddisfatti di questo risultato anche se vorremmo che sempre più persone frequentassero la Biblioteca: siamo consapevoli che il lavoro da fare per essere sempre più attrattivi è tanto”.

Negli ultimi due anni la Biblioteca ha vissuto una piccola grande trasformazione con spazi rivoluzionati e la sistemazione dei materiali disponibili, un patrimonio di 180 mila volumi a cui si aggiungono oltre 8.500 dvd e un ricco archivio. “Abbiamo deciso di apportare alcune modifiche nella strutturazione della Biblioteca dividendola per temi e fasce di utenza – ha spiegato Sanna – al piano terra si trova lo spazio riservato ai più giovani, due sale dove potersi trovare, leggere, fare attività e laboratori. Integra il percorso la sezione fumetti e manga, due generi in espansione, sempre più letti tra i giovanissimi. Vogliamo sia chiaro che la Biblioteca non è un luogo di silenzio assoluto, si può parlare ed è un luogo di condivisione: lo spazio al piano terra così sistemato risponde a questa precisa necessità da parte degli utenti più giovani”.

La sala giornali che un tempo era al piano terra è stata invece spostata al piano superiore in continuità con la sala lettura e studio, in questo modo gli utenti possono trovare il silenzio richiesto.

Al secondo piano si trova la sezione dedicata ai più piccoli, qui grazie alle nostre esperte bibliotecarie vengono tanti bimbi per il progetto Nati per Leggere e, oltre a specifiche proposte di lettura per l’infanzia si trovano anche scaffali con titoli dedicati ai genitori.

Insomma, la rivoluzione che abbiamo attuato vuole raccontare agli utenti e ai cittadini che questo luogo non è solo dove si studia e si prendono libri in prestito, ma molto altro: un salotto della città, aperto e disponibile, dove si possono fare diverse attività, dai libri ai giochi da tavolo, importante novità che abbiamo avviato quest’anno dopo un lungo lavoro, a molto altro ancora” spiega Sanna.

Grazie ad un finanziamento di mezzo milione di euro del PNRR la Biblioteca di Lecco, inserita come ricordiamo nel Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese che raggruppa una sessantina di biblioteche in tutta la Provincia, diventerà presto ‘no limits’, accessibile cioè anche ad utenti con disbailità fisiche e/o cognitive.

“Si tratta di un intervento molto significativo – spiega Sanna – dei 500 mila euro ottenuti poco più di 300 mila serviranno per sistemare il giardino e gli accessi alla Biblioteca. Si andranno così ad eliminare le barriere architettoniche e verrà realizzata anche una sala di lettura all’aperto accessibile a chiunque. Inoltre saranno predisposti dei percorsi tattici e visivi e si riaprirà il passaggio dove c’è il mosaico che, per ora, non sarà oggetto di restauro perché necessita di investimenti importanti. Grazie a questo intervento potremo rendere nuovamente circolare la fruizione del giardino e speriamo in un futuro di poter riaprire anche l’arena per presentazioni, letture, spettacoli e altri eventi”.

Il progetto, come anticipato, è al vaglio della Soprintendenza: “L’area è sottoposta a diversi vincoli, sono in corso alcune modifiche rispetto al progetto originale per preservare il più possibile l’identità storica del giardino”.

L’altra parte di intervento di circa 200 mila euro invece riguarderà interventi per l’accessibilità a persone con disabilità sensoriale e cognitiva: in particolare verrà realizzata un’ausilioteca, uno spazio laboratorio dotato di ausili tecnologici quali tastiere facilitate, stampanti e tavolette in braille, video proiettori da tavolo e anche software facilitatori dell’apprendimento.

Gli ausili sono già stati consegnati alla Biblioteca che ora si sta organizzando per avviare il personale a corsi di formazione per imparare ad usarli correttamente ed insegnarlo agli utenti: “Avvieremo anche una collaborazione con la Fondazione Politecnico per poter sensibilizzare i cittadini e far conoscere questo servizio – ha spiegato Sanna – L’ausilioteca verrà in parte allestita al secondo piano della Biblioteca, nella stanza oggi riservata al Fondo Ulisse Guzzi, ma i dispositivi saranno dislocati anche in altre aree, formando un percorso specifico. L’auspicio è di riuscire ad inaugurarla per la primavera, mentre per il resto dei lavori la scadenza sarà nel 2025”.

Tante e diverse come detto le attività proposte dalla Biblioteca: ricordati ad esempio i gruppi di lettura, i laboratori con i ragazzi e il ciclo di eventi ‘Delitto in Biblioteca’ che ha riscosso grandissimo successo.

Da quest’anno, per ora fino a maggio, ogni terzo sabato del mese i bibliotecari saranno a disposizione per provare, con chi lo vorrà, i giochi da tavolo a disposizione (partecipazione libera e gratuita, qui il calendario e tutte le informazioni).

“Ci piace pensare che i giovani in particolare possano vivere come un momento ‘cool’ andare in Biblioteca: non è più il luogo dei ‘secchioni’ che studiano, per usare lo stereotipo più comune, qui davvero succedono tante cose belle, si parla, ci si confronta, si conosce e si condivide” ha detto Stefano Marinoni, bibliotecario responsabile, tra le altre cose, dei gruppi di lettura, una delle attività principe della Biblioteca.

Istituiti nel 2022 con l’obiettivo di promuovere ed incentivare la lettura, il riscontro dei gruppi ha superato ogni aspettativa: “Per noi sarebbe stato già un bel successo attivarne due ma le richieste di adesione sono state talmente numerose da arrivare subito a quattro – ha fatto sapere Marinoni – a ottobre (2023, ndr) abbiamo riaperto le iscrizioni per avviare un gruppo anche il sabato pomeriggio, sono arrivate 70 richieste e così sono nati altri due gruppi. Online si ritrova anche un gruppo di lettura per adolescenti, una bellissima iniziativa nata nel 2021 post Covid, stimolante sia per noi che per i ragazzi”.

Una bella sorpresa è l’età media dei partecipanti, under 35: “Si tratta della fetta di popolazione che solitamente è difficilmente raggiungibile per la Biblioteca, invece grazie a questo progetto siamo riusciti ad intercettare molti giovani sotto i 35 anni. C’è un gruppo in particolare che si è molto consolidato, alcuni dei partecipanti sono giovani che si sono trasferiti a Lecco per motivi di studio o lavoro e che hanno deciso di iscriversi per fare conoscenze. Anche questa è la mission di una Biblioteca e non possiamo che esserne soddisfatti” conclude Marinoni.

