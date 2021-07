Ieri sera la terza opera della kermesse cinematografica targata Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò

Sabato 24 Luglio quarta e ultima serata con “Figli” di Giuseppe Bonito

LECCO – Un film di grande qualità, firmato da un maestro come il regista giapponese Kore-eda Hirokazu, per parlare di famiglia e di legami (di sangue e non) che uniscono le persone.

La terza opera proposta ieri, lunedì, all’interno del cineforum estivo “Ma che film la vita!”, organizzato da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò, è stata “Un affare di famiglia” che racconta la storia di una famiglia giapponese allargata (con tre generazioni), con una vita fatta di piccoli reati e tante bugie (ma anche di una generosità e di una spontaneità quasi ingenue), che si trova a fare i conti con un nuovo ingresso, un lutto e un incidente. Un’opera con un messaggio fortemente provocatorio, ovvero che le relazioni migliori sono quelle che si scelgono e che la famiglia è qualcosa che non è unicamente definita, appunto, dai legami di sangue.

Una tesi forte “contestata” dall’ospite del terzo appuntamento, don Cristiano Mauri che è intervenuto prima e dopo la proiezione – svoltasi come sempre nel cortile dell’oratorio San Luigi a Lecco tra il Matitone e il Nuovo Cinema Aquilone.

“Il film propone questa tesi e vuole provocare una reazione. E’ un film che quasi infastidisce. La verità è che non si possono mai riassumere le relazioni umane in modo semplicistico e che i legami sono complessi e frutto di “frammenti di verità” che vanno al di là delle parentele. Tante sono le domande che possono “servire” anche a noi: perchè stiamo insieme? Che cosa rende autentici i rapporti?”.

Prima dell’inizio della visione don Davide Milani, prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo (partner della rassegna), ha introdotto gli spettatori riassumendo i tratti salienti della filmografia giapponese e le scelte stilistiche adottate da Kore-eda per il film premiato al Festival di Cannes 2018. Sempre prima del film è stato portato il saluto di Confcommercio Lecco, co-organizzatore del cineforum, che si concluderà sabato 24 luglio con “Figli” di Giuseppe Bonito (che sarà presente durante la proiezione).