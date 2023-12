Dopo la Civica Benemerenza, l’omaggio di Mauro Lanfranchi alla sua città

Una splendida immagine di Lecco lambita dalle nebbie

“Una dedica ai lecchesi e a tutti coloro che si sono congratulati in occasione della mia Civica Benemerenza”

LECCO – Quale miglior omaggio poteva fare alla sua città che lo ha insignito pochi giorni fa della Civica Benemerenza, se non prendere la macchina fotografica e salire in sella alla sua Vespa per andare alla ricerca dello “scatto perfetto” da regalare a tutti. Un modo semplice ma decisamente efficace quello del fotografo lecchese Mauro Lanfranchi che, ancora una volta, attraverso la sua arte, è riuscito a parlare al cuore della gente racchiudendo in un’immagine emozionante tutti i suoi sentimenti.

“In occasione delle feste natalizie voglio dedicare ai lecchesi e ai vostri affezionati lettori l’emozionante alba che ho ammirato ieri (domenica, ndr) – ci ha raccontato -. Alle canoniche 4 del mattino sono salito in vetta al Coltignone per fotografare Lecco lambita dalle nebbie. Lasciata la mitica Vespa nel piazzale a causa di un pericoloso strato di ghiaccio, mi sono avviato lungo il facile tracciato coperto da un candido strato di neve. Dalla vetta lo spettacolo era meraviglioso, una coltre di nebbia ricopriva la pianura e cingeva il Moregallo e il Monte Barro. Un fastidioso vento gelido non invogliava certo a rimanere, ma per scoraggiare un fotografo di montagna abituato a ben altri climi ci voleva altro. Come sempre, il momento migliore è coinciso con la cosiddetta ‘ora blu’, poco prima dell’alba. Ecco una suggestiva veduta che dedico ai lecchesi e a tutti coloro che si sono congratulati in occasione della mia Civica Benemerenza”.