Il Teatro della Società apre alla città, in tanti per la visita al cantiere

Oggi la prima giornata di visite guidate che proseguiranno anche domenica

I cittadini hanno potuto vedere i lavori di riqualificazione e ammirare lo storico teatro da una nuova prospettiva

LECCO – “Da questi primi gruppi che sono arrivati in visita, oltre alla giusta curiosità i cittadini hanno potuto rendersi conto di quello che è stato fatto in questi lunghi anni. Ciò che ci ha fatto più piacere sono stati i ringraziamenti per questa iniziativa e per aver dato a tutti la possibilità di poter entrare e vedere cosa è successo al Teatro della Società che era ormai chiuso da sei anni”.

C’è tanta soddisfazione nelle parole dell’assessore del comune di Lecco Maria Sacchi che ha seguito la prima giornata di visite da parte dei cittadini. Terminati i lavori del primo lotto, infatti, il cantiere del Teatro della Società di Lecco ha aperto al pubblico nella giornata di oggi, 24 giugno. In tanti hanno potuto entrare nella struttura e visitare il cantiere che sta interessando il teatro cittadino scoprendo nel dettaglio i lavori eseguiti e le scoperte fatte.

Apprezzata quindi l’iniziativa del Comune di Lecco che ha deciso di proporre un tour inedito della struttura, in grado di svelarne origini e dettagli solitamente inaccessibili, opportunità che proseguirà anche domenica 25 giugno, dalle ore 16 alle ore 19 (qui per la prenotazione, fino a esaurimento posti). Un iniziativa che ha avuto un grande riscontro tanto che oggi i posti sono andati praticamente esauriti e ne sono rimasti sono pochi per le visite di domani (domenica). Nella giornata di ieri, venerdì, il teatro era stato aperto alle autorità, associazioni, associazioni di categoria del territorio, mentre stamattina è stata riservata una visita ai dipendenti comunali.

I visitatori hanno potuto toccare con mano tutti gli interventi effettuati: dal consolidamento delle strutture portanti e del soffittone, con la bonifica da amianto e il recupero dell’acrilico di Orlando Sora, ai nuovi impianti tecnologici e alle decorazioni ottocentesche rinvenute nel ridotto e nel foyer. Inoltre, sono stati forniti dettagli anche sugli interventi previsti dal secondo lotto, che include tra gli altri il restauro del sipario storico, delle decorazioni e dei palchetti, oltre al ripristino del caffè con dehors in stile ottocentesco.

In molti non si sono fatti sfuggire quella che è un’occasione unica per tutti gli appassionati di arte e architettura, ma anche per i semplici cittadini affezionati a quello che è un simbolo della nostra città. Le guide hanno accompagnato i visitatori (suddivisi in gruppi di 25 persone) in un tour di circa 45 minuti. Un’operazione che si inserisce in uno scenario più grande, presentato nei giorni scorsi, dal titolo “Tutta la città di Lecco sul palcoscenico”. Un percorso che si concretizza attraverso una raccolta fondi e che vuole ricucire il rapporto tra la città e il suo teatro in vista della riapertura prevista a fine 2024.