Inaugurato l’evento “Territorio e Natura – Acquarelli a Villa Bertarelli”

Promotori Confartigianato Lecco e Cartiera dell’Adda

In mostra l’artista Angelo Gorlini e gli studenti della secondaria di primo grado di Galbiate ai quali sono stati dedicati i laboratori artistici

GALBIATE – Inaugurazione nel pomeriggio di oggi, a Villa Bertarelli di Galbiate, dell’evento “Territorio e natura – Acquarelli a Villa Bertarelli”, che ospita la mostra personale di Angelo Gorlini, maestro acquerellista tra i maggiori esponenti italiani ed europei, ma anche quella degli studenti della secondaria di primo grado di Galbiate allestita in Comune e ai quali sono rivolti i laboratori tenuti degli allievi della Scuola Gorlini.

L’iniziativa, promossa dalla Zona 4 – Galbiate e Valle San Martino di Confartigianato Imprese Lecco in collaborazione con l’azienda Cartiera dell’Adda, è stata aperta dal sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli che ha fatto gli onori di casa, ricordando: “Il pubblico quando incontra il privato è davvero capace di fare cose molto grandi come l’iniziativa che stiamo inaugurando oggi”.

Ilaria Bonacina presidente di Confartigianato Imprese Lecco: ha evidenziato come l’associaizone “ha un profondo legame con gli imprenditori che rappresenta e con i territori in cui opera ed è un legame che va oltre l’attività svolta per sostenere e promuovere lo sviluppo delle piccole imprese. La nostra missione non si limita solo a fornire assistenza e supportare le nostre aziende, ma si estende anche alla valorizzazione del tessuto culturale e artistico delle nostre comunità”.

Quindi, ha proseguito: “La crescita delle imprese non è separabile dalla crescita culturale. Per questo motivo, abbiamo contribuito all’organizzazione di questa mostra, dedicata all’arte e al territorio. Questa iniziativa non solo celebra l’arte locale, ma rafforza anche il legame tra imprese e comunità. Inoltre, iniziative culturali come questa non solo arricchiscono la vita delle persone nei nostri territori, ma contribuiscono anche a creare opportunità per le imprese locali. Attraverso l’arte e la cultura, possiamo attrarre visitatori, promuovere il turismo e creare un ambiente in cui le imprese artigiane possono prosperare.

Per questo continueremo a offrire supporto ai nostri artigiani – con i servizi che eroghiamo anche nei singoli comuni grazie alla presenza delle nostre delegazioni – innovazione e iniziative culturali di rilievo”.

Ad intervenire anche Chiara Cima (Cartiera dell’Adda) che ha dichiarato: “E’ un piacere per me essere qui, in questo posto favoloso. La mia famglia produce cartone da 250 anni tra Lecco e Calolzio. Le nostre radici sono ben chiare e al territorio teniamo molto così come alla sua tutela. Territorio che promuoviamo non solo attraverso la transizione ecologica dei processi produttivi, ma anche attraverso la promozione di inziative come queste in cui si fondono valorizzazione del territorio, arte, cultura e anche la formazione aspetto al quale teniamo molto, rivolgendoci anche alle scuole, ospitando gli studendi in visita alla nostra azienda”.

Parola quindi al Maestro Angelo Gorlini che ha ringraziato tutti i presenti aggiunendo: “Sono contento di contribuire nel mio piccolo a questo progetto che è molto bello. Dipingo da una vita con gli acquarelli, da principio li ho usati nel modo tradizionale, poi ho sviluppato il modulo espressivo che mi caratterizza. Attraverso le mie opere cerco di trasmettere quello che ho dentro, riuscendo a mischiare la trasparenza dell’acquarello a una parte più corposa”.

Presenti all’inaugurazione anche il Segretario di Confartigianato Lecco Matilde Petracca, il presidente della Zona 4 Innocenzo Sartor e la presidente del Parco del Monte Barro Paola Golfari.

La mostra del Maestro Gorlini sarà visitabile presso Villa Bertarelli sabato 14 (9-12) e domenica 15 (10-12 e 14-17); mentre quella degli studenti al palazzo comunale sarà aperta fino al 31 ottobre con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.30 – 12.30; mercoledì dalle 15 alle 17. Sabato e Domenica chiuso.