La “Mostra di Presepi” torna a Villa Manzoni, sabato l’inaugurazione

Le scuderie di Villa Manzoni tornano a ospitare la tradizionale mostra di presepi e diorami sulla Natività

Sabato 2 dicembre la cerimonia di inaugurazione

LECCO – Le scuderie di Villa Manzoni tornano a ospitare la tradizionale mostra di presepi e diorami sulla Natività, allestita della sezione lecchese dell’Associazione Italiana Amici del Presepio in collaborazione con il Simul, e giunta alla sua dodicesima edizione. La mostra sarà inaugurata sabato 2 dicembre alle 17:30, con ingresso gratuito. Seguirà un breve rinfresco per i presenti.

L’associazione Amici del Presepio festeggia quest’anno due importanti avvenimenti: i 70 anni dalla fondazione, avvenuta a Roma il 29 novembre 1953, e la ricorrenza degli 800 anni da quando San Francesco ha voluto celebrare la messa di Natale a Greccio, ricreando per l’occasione l’atmosfera di Betlemme. Questo importante anniversario verrà celebrato nelle opere esposte e in un’installazione dedicata, che avrà un particolare effetto scenico. Sarà presente un omaggio ad Alessandro Manzoni in concomitanza con le celebrazioni per i 150 anni dalla sua morte e quest’anno, sempre per celebrare il grande scrittore, anche il grande Presepe sul Lago, realizzato in collaborazione con l’assessorato all’Attrattività Territoriale del Comune di Lecco, si sposterà dai giardini di lungolario Isonzo all’esterno di Villa Manzoni, creando una simbiosi con la mostra allestita al suo interno.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Torna una grande e attesa tradizione, che parla della natività e la mette in scena con il linguaggio artistico dei presepi e dei diorami. Grazie all’Associazione Italiana Amici del Presepio, sezione di Lecco, allestiremo la mostra nelle scuderie e nelle cantine di Villa Manzoni, ma potremo ammirare dei manufatti anche nei giardini della residenza dello scrittore e, come di consueto, nel cortile di palazzo Bovara, perché questa tradizionale narrazione della natività sia uno dei fili conduttore del Natale a Lecco”.

L’esposizione sarà visitabile da domenica 3 dicembre a domenica 14 gennaio 2024 il martedì, dalle 10 alle 14, e da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18. Le scuderie e le cantine di Villa Manzoni rimarranno chiuse tutti i lunedì e il giorno di Natale, mentre osserveranno aperture straordinarie martedì 26 dicembre dalle 10 alle 18 e lunedì 1 gennaio dalle 14 alle 18. Per l’ingresso è previsto un biglietto ridotto al costo di 2 euro (bambini fino a 6 anni gratis), con la possibilità di organizzare visite guidate per gruppi di almeno 10 persone telefonando al numero 348.6552584.

