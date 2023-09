Lecco. Dal 28 settembre tornano ‘I giovedì del Palladium’

Dieci titoli arricchiranno la rassegna cinematografica della sala nel rione di Castello

Possibilità di sottoscrivere l’abbonamento online o alla cassa del cinema

LECCO – Anche quest’anno a scaldare le sere autunnali ci penseranno ‘I giovedì del Palladium’, rassegna cinematografica che comincerà il 28 settembre nella sala del rione di Castello, a Lecco.

Una tradizione che persiste da quasi dieci anni, iniziata nel 2014 e portata avanti da un gruppo di volontari. Dieci saranno anche i titoli proposti al pubblico, i quali consentiranno di raggiungere in totale la quota di 180 film riprodotti.

E’ possibile acquistare l’abbonamento alla rassegna (40 euro per 10 film) sia comodamente da casa che utilizzando la procedura on-line, oppure alla cassa del cinema in orario di apertura della sala.

Per vedere i film proposti e per la procedura di acquisto si consiglia di visitare il sito www.cinemapalladium.com.

Rassegna autunnale 2023 – I giovedì del Palladium

28 settembre 2023

CLOSE- drammatico – Belgio/Olanda/Francia 105 minuti – + 13

Leo e Rémi sono due tredicenni molto amici che condividono i loro momenti di gioco e i primi turbamenti pre-adolescenziali in modo spensierato. L’ingresso nella scuola superiore, la cattiveria e la malizia dell’ambiente rompono il loro legame in modo irreparabile. Un film che fa riflettere sui condizionamenti sociali e sulle fragilità dei giovanissimi.

5 ottobre 2023

What’s Love – commedia -Gran Bretagna – 108 minuti

Zoe e Karim sono amici d’infanzia e vivono in Inghilterra. Karim, seguendo la tradizione familiare, deve sposarsi in Pakistan con una sconosciuta. Zoe, che vuole fare la documentarista, decide di seguirlo per filmare il suo matrimonio. Ma non tutto andrà secondo copione. Nel cast la bravissima Emma Thompson.

12 ottobre 2023

L’ultima notte di Amore – thriller – Italia – 120 minuti – +13

Cosa mai potrà succedere in una notte, in una Milano spettrale e angosciante? Lo scoprirà il poliziotto Franco Amore, alle soglie della meritata pensione, dopo anni di onorato servizio nel corso dei quali non ha mai sparato un colpo di pistola. Nel cast uno strepitoso Favino affiancato da Francesco Di Leva e Linda Caridi. Ritmi serrati che nulla hanno da invidiare ai thriller americani.

19 ottobre 2023

Tutto in un giorno – drammatico – Spagna/GB 105 minuti +13

Tre personaggi con tre storie che si intrecciano in modo vorticoso. Tre persone devono affrontare uno sfratto e hanno solo 24 ore per trovare una soluzione. Uno spaccato su vite povere e fragili che si dibattono nel problema della casa. Una Penelope Cruz in gran forma.

26 ottobre 2023

Scordato – commedia – Italia – 104 minuti

Attore e regista Rocco Papaleo (alla sua quarta regia) interpreta Orlando, un accordatore di pianoforti sofferente di ricorrenti dolori alla schiena. Decide di rivolgersi ad una fisioterapista che, per iniziare una cura adeguata, gli richiede una fotografia da giovane. Da qui un viaggio a ritroso nel tempo con un percorso che mai avrebbe immaginato. All’esordio come attrice la cantante Giorgia.

2 novembre 2023

Women Talking – Il diritto di scegliere – USA/Canada – 104 minuti + 13

In una comunità religiosa che assomiglia tanto ad una setta vige il patriarcato assoluto. Le donne, che in alcuni casi sono state abusate, si riuniscono nel fienile e devono decidere il da farsi. Tratto dal romanzo canadese “Donne che parlano” e coprodotto da Brad Pitt è un film teso e anche scomodo. Nel cast Frances Mc Dormand, sempre a livelli siderali.

9 novembre 2023

Campioni – commedia – USA 124 minuti + 13

E’ il remake dello spagnolo “Non ci resta che vincere” già da noi proposto qualche rassegna fa. E’ molto difficile parlare di disabilità e riuscire a strappare un sorriso, senza offendere nessuno. Ci riuscirà anche questo remake? Woody Harrelson è il coach di basket a cui viene affidata la squinternata squadra da allenare. All’inizio è dura ma…

16 novembre 2023

Mon crime – commedia – Francia – 102 minuti +13

Il regista Ozon ci racconta una bizzarra storia ambientata nella Parigi degli anni “30. Una giovane attrice alla ricerca di visibilità segue i consigli di una spregiudicata avvocata e si autoaccusa dell’omicidio per legittima difesa di un famoso produttore cinematografico. Ne ricaverà celebrità e successo. Ma la verità è pronta a venire a galla!

23 novembre 2023

Emily – biografico – Gran Bretagna 130 minuti +13

Film che ci racconta la storia della scrittrice inglese Emily Bronte, l’autrice di “Cime Tempestose”. Emily, a differenza delle sue coetanee, non è alla ricerca di un buon matrimonio, ma vuole fare la scrittrice ed è considerata “strana” e osteggiata dai suoi familiari. Film in costume e con ambienti molto “british”.

30 novembre 2023

Houria – La voce della libertà – drammatico – 104 minuti +13

Voler fare la ballerina di danza classica non è una cosa semplice in Algeria, paese attraversato da fondamentalismi che relegano la donna a un ruolo spesso inferiore. Houria, però, non molla e aiutata da una catena di sorellanza, con molta determinazione e fatica troverà la sua strada. La regista è la stessa di “Non conosci Papicha” da noi proiettato qualche rassegna fa.

Dove indicato + 13 significa che la visione è consigliata ai maggiori di 13 anni.